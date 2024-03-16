Екатеринбург, 16 марта, 2024, 14:21 — ИА Регнум. В Екатеринбурге задержали женщину при попытке пронести на избирательный участок зелёную краску. Об этом сообщила региональная избирательная комиссия.

Кадр из видео

«В гимназии № 13 Екатеринбурга предотвращена провокация: женщина попыталась пронести в помещения УИК 1550 и 1556 зелёную краску. В коридоре она была замечена другими избирателями, на неё обратили внимание членов УИК и полицейского. Она была задержана», — приводит слова представителя избиркома ТАСС.

Вместе с тем отмечается, что ни бюллетени, ни КОИБ (электронная урна), ни другая избирательная документация не пострадали. Инцидент никак не повлиял на ход голосования на данном участке, уточнили в избиркоме.

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Как передавало ИА Регнум ранее, в Москве возбудили ещё одно уголовное дело по факту происшествия на избирательном участке в ходе голосования на выборах президента России.

По данным следствия, 15 марта на одном из избирательных участков на юго-востоке Москвы женщина подожгла с помощью легковоспламеняющейся жидкости кабинку для голосования.

Подозреваемую задержали. Следователи допрашивают очевидцев и изучают записи с камер видеонаблюдения.

По факту нарушения возбудили уголовное дело по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

15 марта в Москве возбудили уголовное дело против женщины, которая на одном из избирательных участков вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. Этот момент запечатлели камеры видеонаблюдения. На кадрах отчётливо видно, как девушка подходит к урне и выливает краску в неё. После этого она пытается сфотографировать содеянное. Девушку задержали и доставили в подразделение столичного СК.

Позднее испортившая бюллетени в Москве девушка объяснила свой поступок. По её словам, она стала жертвой мошенников. Ей якобы звонили из Центробанка и заставляли оформлять кредиты. Девушка признала свою вину.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова 15 марта на брифинге в информационном центре назвала подонками людей, заливающих избирательные урны. Она подчеркнула, что нарушителям грозит реальное лишение свободы. То же ждёт остальных, кто осмелится повторить эти поступки. Задержанные признались, что им обещали деньги. След «идёт из-за рубежа», добавила председатель ЦИК.