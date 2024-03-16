Москва, 16 марта, 2024, 04:02 — ИА Регнум. В Москве возбудили ещё одно уголовное дело по факту происшествия на избирательном участке в ходе голосования на выборах президента России. Об этом сообщила пресс-служба столичного следственного комитета.

Sledcom.ru Следователь

По данным следствия, 15 марта на одном из избирательных участков на юго-востоке Москвы женщина подожгла с помощью легковоспламеняющейся жидкости кабинку для голосования.

Подозреваемую задержали. Следователи допрашивают очевидцев и изучают записи с камер видеонаблюдения.

По факту нарушения возбудили уголовное дело по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

Как сообщало ИА Регнум, также 15 марта в Москве возбудили уголовное дело против женщины, которая на одном из избирательных участков вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. Этот момент запечатлели камеры видеонаблюдения. На кадрах отчётливо видно как девушка подходит к урне и выливает краску в неё. После этого она пытается сфотографировать содеянное. Девушку задержали и доставили в подразделение столичного СК.

Позднее испортившая бюллетени в Москве девушка объяснила свой поступок. По её словам, она стала жертвой мошенников. Ей якобы звонили из Центробанка и заставляли оформлять кредиты. Девушка признала свою вину.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова 15 марта на брифинге в информационном центре назвала подонками людей, заливающих избирательные урны. Она подчеркнула, что нарушителям грозит реальное лишение свободы. То же ждёт остальных, кто осмелится повторить эти поступки. Задержанные признались, что им обещали деньги. След «идёт из-за рубежа», добавила председатель ЦИК.