Москва, 16 марта, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила 16 марта, что не может «порадовать» серьёзными нарушениями во время голосования на выборах президента России.

Григорий Сысоев /РИА Новости

«Ничем порадовать в кавычках вас не могу, нарушения, с ними мы разобрались. Мы шерстим, сидим, в основном там мусор, высосанный из пальца, ничего нет серьёзного, поэтому нечего сейчас разбирать», — сказала она.

Также глава ЦИК информировала, что при попытках залить урны для голосования красящими жидкостями всего было безвозвратно испорчено 214 бюллетеней.

Кроме того, по её словам, с начала голосования система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подверглась 160 тыс. DDoS-атак. Основным ударам подвергался непосредственно портал голосования — 130 тыс. атак. Почти 30 тыс. атак — на портал наблюдения за ДЭГ. Сайт Центризбиркома за тот же период подвергся 18 тыс. хакерских атак, 141 из которых были атаками высокой опасности, отметила она.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару Организации Объединённых Наций (ООН) по правам человека из-за воспрепятствования голосованию граждан РФ за рубежом на выборах президента страны. В частности, она отметила, что в Эстонии искусственно создаётся атмосфера угроз, если россиянин участвует в голосовании на выборах президента: дополнительный досмотр, слишком долгие проверки документов, искусственное создание очередей.

Как передавало ИА Регнум, 15 марта по всей стране открылись избирательные участки на выборах президента России. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира.

Впервые выборы проводятся в течение трёх дней и с использованием дистанционного электронного голосования. Такой формат доступен жителям почти трети регионов страны. ЦИК зарегистрировал четыре кандидата на пост главы государства: Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.

По данным ЦИК, более половины избирателей России уже проголосовали на выборах президента страны. На 16:20 мск явка составила 51,77%.