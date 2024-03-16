Москва, 16 марта, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару Организации Объединённых Наций (ООН) по правам человека из-за воспрепятствования голосованию граждан РФ за рубежом на выборах президента страны. Об этом омбудсмен заявила в ходе посещения приграничного пункта для голосования в Ивангороде Ленинградской области.

Александр Полегенько/ТАСС

Она отметила важность того, что в Ленинградской и Псковской областях, а также в Калининграде созданы участки, где могут проголосовать соотечественники, которые сталкиваются с воспрепятствованием реализации ими своего избирательного права.

«Это очень смелые люди, они все осознают, что могут стать жертвами расправы, могут попасть под репрессии», — подчеркнула Татьяна Москалькова.

Она добавила, что в этой связи обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека, чтобы не просто обратить внимание мирового сообщества на грубейшее нарушение международных норм права, но и принять меры для того, чтобы это не могло повториться.

В частности, она отметила, что в Эстонии искусственно создаётся атмосфера угроз, если россиянин участвует в голосовании на выборах президента: дополнительный досмотр, слишком долгие проверки документов, искусственное создание очередей. Москалькова пояснила, что всё это можно расценить, как дискриминацию и воспрепятствование реализации своего законного права.

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