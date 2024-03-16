Москва, 16 марта, 2024, 16:11 — ИА Регнум. При попытках залить урны для голосования красящими жидкостями всего было безвозвратно испорчено 214 бюллетеней. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

Александр Пирагис /РИА Новости

«В общей сложности примерное количество безвозвратно испорченных бюллетеней — 214», — сказала она.

Как передавало ИА Регнум, 16 марта в селе Майма в Республике Алтай задержали пенсионерку при попытке залить зелёнкой урну с бюллетенями на избирательном участке.

Региональный СК сообщил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ). На данный момент пенсионерка задержана и доставлена на допрос.

В этот же день в Екатеринбурге задержали женщину при попытке пронести на избирательный участок зелёную краску. Отмечалось, что ни бюллетени, ни КОИБ (электронная урна), ни другая избирательная документация не пострадали. Инцидент никак не повлиял на ход голосования на данном участке, уточнили в региональном избиркоме.

Памфилова 15 марта на брифинге в информационном центре назвала подонками людей, заливающих избирательные урны. Она подчеркнула, что нарушителям грозит реальное лишение свободы. То же ждёт остальных, кто осмелится повторить эти поступки. Задержанные признались, что им обещали деньги. След «идёт из-за рубежа», добавила председатель ЦИК.