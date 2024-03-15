Москва, 15 марта, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время совещания с членами Совета безопасности России попросил министра обороны Сергея Шойгу доложить о ситуации с атаками Вооружённых сил Украины (ВСУ) на приграничные регионы.

Виталий Невар / РИА Новости

По словам главы государства, киевский режим попытался осуществить ряд преступных демонстративных вооружённых акций с целью запугать мирное население в приграничных с Украиной областях России в преддверии выборов президента.

Президент отметил, что, несмотря на уничтожение 95% украинских снарядов силами ПВО России, в результате атак киевского режима на приграничные регионы есть пострадавшие среди мирных граждан. Президент заявил, что пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая помощь.

Глава государства заверил, что безнаказанными данные атаки не останутся.

«Начиная с 12 марта сего года по настоящее время, противник используя главным образом спецподразделения, используя иностранных наёмников и силы поддержки ВСУ предпринял несколько попыток выхода и закрепления на нашей территории. Был совершён целый ряд террористических атак. Силы и средства, применённые противником, составили свыше 2500 солдат, 35 танков, около 40 бронированных машин», — уточнил Путин.

Как отметил глава государства, ни на одном из направлений противник успеха не имел и бежал с большими потерями. Президент добавил, что одной из целей данных атак могла быть попытка отвлечь внимание населения Украины от собственных неудач на линии боевого соприкосновения, где Вооружённые силы России, проявляют героизм и достигают поставленных целей.

Российские военнослужащие, шаг за шагом добиваясь решения поставленных боевых задач, создают тем самым базовые условия для обеспечения безопасности и внутриполитической стабильности России, добавил Путин.

«Я попросил бы министра обороны доложить о ситуации, которая складывается на данный момент времени», — сказал президент в заключении открытой части совещания.

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Как передавало ИА Регнум, за трое суток Вооружённые силы Украины (ВСУ) в результате неудачных попыток прорваться на территорию Белгородской и Курской областей потеряли более 1,5 тысячи боевиков, 500 из которых — безвозвратные, 18 танков и 23 боевые бронемашины, сообщило 15 марта Министерство обороны России.

Днём ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков информировал, что российские войска сорвали очередную попытку Вооружённых сил Украины (ВСУ) прорваться на приграничную территорию РФ в районе села Сподарюшино в Белгородской области.

По данным Минобороны, в результате ударов авиации и огня артиллерии уничтожено до 195 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77, а также три инженерных машины разграждения (ИМР).

В этот же день Росгвардия сообщила о совместном с Вооружёнными силами России и сотрудниками погрануправления ФСБ отражении атаки украинских ДРГ у посёлка Тёткино Курской области.

Перед этим губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские диверсионно-разведывательные группы не оставляют попыток прорваться на территорию региона, но российские военные не дают им этого сделать.