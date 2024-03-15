ВСУ потеряли более 1,5 тыс. боевиков, пытаясь прорваться в регионы РФ
МО: ВСУ при попытках прорыва в Россию потеряли более 1,5 тыс. боевиков
Москва, 15 марта, 2024, 10:56 — ИА Регнум. За трое суток Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли более 1,5 тысячи боевиков в результате неудачных попыток прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Об этом сообщает Министерство обороны России.
«За прошедшие трое суток с 12 по 14 марта войсками группировки Вооруженных сил РФ «Запад» совместно с пограничными органами ФСБ России все попытки украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей Российской Федерации пресечены. Атаки подразделений ВСУ отражены», — сообщили в оборонном ведомстве.
Общие потери ВСУ в результате неудачных попыток прорыва превысили 1,5 тысячи боевиков, 500 из которых — безвозвратные, 18 танков и 23 боевые бронемашины, уточнили в военном министерстве.
Как передавало ИА Регнум, днём ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков информировал, что российские войска сорвали очередную попытку Вооружённых сил Украины (ВСУ) прорваться на приграничную территорию РФ в районе села Сподарюшино в Белгородской области.
По данным Минобороны, в результате ударов авиации и огня артиллерии уничтожено до 195 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77, а также три инженерных машины разграждения (ИМР).
В этот же день Росгвардия сообщила о совместном с Вооружёнными силами России и сотрудниками погрануправления ФСБ отражении атаки украинских ДРГ у посёлка Тёткино Курской области.
Перед этим губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские диверсионно-разведывательные группы не оставляют попыток прорваться на территорию региона, но российские военные не дают им этого сделать.