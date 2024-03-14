Москва, 14 марта, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Российские войска сорвали очередную попытку Вооружённых сил Украины (ВСУ) прорваться на приграничную территории РФ в районе села Сподарюшино в Белгородской области. Об этом 14 марта на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

David Young/Global Look Press

«Упреждающими действиями российских подразделений сорвана очередная попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в районе населённого пункта Сподарюшино Белгородской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, в результате ударов авиации и огня артиллерии уничтожено до 195 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77, а также три инженерных машины разграждения (ИМР).

Как передавало ИА Регнум, в этот же день Росгвардия сообщила о совместном с Вооружёнными силами России и сотрудниками погрануправления ФСБ отражении атаки украинских ДРГ у посёлка Тёткино Курской области.

Перед этим губернатор Курской области Роман Старовойтсообщил, что украинские диверсионно-разведывательные группы не оставляют попыток прорваться на территорию региона, но российские военные не дают им этого сделать.

Утром 12 марта бойцы ВС России, погранслужбы ФСБ и Росгвардии сорвали попытку прорыва украинских боевиков в Белгородскую и Курскую области. Террористы обстреляли гражданские объекты, а затем при поддержке танков и боевых бронированных машин попытались вторгнуться на территорию России на трёх направлениях в Белгородской области. Все атаки были отражены, противник отброшен.

Кроме того, четыре атаки украинских ДРГ были отбиты в районе Тёткино. В общей сложности ДРГ потеряли убитыми 234 боевика. Также были уничтожены семь танков, три БМП Bradley и два бронетранспортёра. Нарушений российской границы допущено не было.