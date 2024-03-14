Курск, 14 марта, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Украинские диверсионно-разведывательные группы не оставляют попыток прорваться на территорию Курской области. Российские военные не дают им этого сделать, сообщил губернатор региона Роман Старовойт 14 марта в Telegram-канале.

Peter Druk/Global Look Press

«Украинские террористы не оставляют попытки войти своими ДРГ на нашу территорию в районе поселка Тёткино», — написал Старовойт.

Им противостоят пограничники и бойцы ВС РФ, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, утром 12 марта бойцы ВС России и погранслужбы ФСБ сорвали попытку прорыва украинских боевиков в Белгородскую и Курскую области. По данным Минобороны РФ, украинские террористы сначала обстреляли гражданские объекты, а затем при поддержке танков и боевых бронированных машин попытались вторгнуться на территорию России одновременно на трёх направлениях у населённых пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино в Белгородской области. Это произошло около трёх часов утра. Все атаки были отражены, противник отброшен.

Кроме того, с 8:00 до 8:25 мск четыре атаки украинских ДРГ были отбиты в районе посёлка Тёткино Курской области. В общей сложности противник потерял убитыми 234 боевика. Также уничтожены семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортёра, нарушений российской границы не допущено.