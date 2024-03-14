Посёлок городского типа Тёткино, Курская область, 14 марта, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Росгвардия совместно с Вооружёнными силами России и сотрудниками погрануправления ФСБ отражает атаку украинских ДРГ у посёлка Тёткино Курской области, сообщила служба 14 марта.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Подразделения Росгвардии участвуют в отражении нападения вражеских ДРГ у посёлка Тёткино Курской области. Росгвардейцы ведут бой совместно с военнослужащими Вооружённых сил и сотрудниками пограничного управления ФСБ России», — сказано в сообщении.

Ранее 14 марта губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские диверсионно-разведывательные группы не оставляют попыток прорваться на территорию региона, но российские военные не дают им этого сделать.

Как сообщало ИА Регнум, утром 12 марта бойцы ВС России, погранслужбы ФСБ и Росгвардии сорвали попытку прорыва украинских боевиков в Белгородскую и Курскую области. Террористы обстреляли гражданские объекты, а затем при поддержке танков и боевых бронированных машин попытались вторгнуться на территорию России на трёх направлениях в Белгородской области. Все атаки были отражены, противник отброшен.

Кроме того, четыре атаки украинских ДРГ были отбиты в районе Тёткино. В общей сложности ДРГ потеряли убитыми 234 боевика. Также были уничтожены семь танков, три БМП Bradley и два бронетранспортёра. Нарушений российской границы допущено не было.

14 марта власти Курской области предупредили жителей о работе систем ПВО в регионе. Позднее в области была объявлена опасность атаки беспилотников.

Также 14 марта в результате воздушной атаки ВСУ на Белгородскую область один человек погиб, шестеро получили ранения. В регионе несколько раз объявлялась ракетная опасность. Кроме того, средства ПВО сбили восемь реактивных снарядов и беспилотник. В ночь на 14 марта над территорией региона сбили 14 БПЛА.