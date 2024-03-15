Париж, 15 марта, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала неприемлемыми заявления президента Франции Эммануэля Макрона о наращивании поддержки киевского режима. Об этом Ле Пен сообщила в соцсети Х.

ТАСС/dpa/Sebastian Kahnert

«Недопустимо играть жизнями французов с такой беспечностью», — написала она.

По её словам, Франция балансирует «на грани хаоса».

«До сих пор мы знали, что Эммануэль Макрон ведёт нас к хаосу, со вчерашнего вечера мы знаем, что он также хочет привести нас к войне», — добавила она.

Как передавало ИА Регнум, ранее Макрон заявил, что его страна готова и сможет ответить на возможную эскалацию со стороны России.

В конце февраля 2024 года президент Франции утверждал, что лидеры стран ЕС и НАТО обсуждали на саммите в Париже возможную отправку военных в зону конфликта на Украине. При этом руководство НАТО и главы некоторых стран ЕС опровергли наличие подобных планов.

По данным газеты Le Monde, вопрос потенциальной отправки военных обсуждался французскими властями с лета 2023 года в строжайшей секретности.

Сенатор Алексей Пушков согласился с высказыванием духовного главы Англиканской церкви архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби, упрекнувшего Макрона в том, что тот «несёт бедствие». По словам сенатора, Макрон на самом деле заигрывает с идеей отправки войск на Украину, в частности, в Одессу, совершенно не думая о последствиях.