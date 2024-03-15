Макрон заявил о победе Франции в возможном противостоянии с Россией
Макрон заявил, что Франция сможет противостоять России
Париж, 15 марта, 2024, 03:23 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна готова и сможет ответить на возможную эскалацию со стороны России.
Французский лидер заверил, что в случае необходимости он примет решения, гарантирующие, что российская армия не победит.
«Если ситуация ухудшится, мы должны быть готовы — и мы будем готовы принять решения, которые гарантируют, что Россия никогда не победит. Мы сделаем всё, чтобы достичь нашей цели», — сказал Макрон в эфире телеканала France 2.
Президент при этом добавил, что «Франция не ведёт войну с Россией», но поддерживает Украину.
Макрон также поделился мнением, что долгосрочного мира не будет, если не будет суверенитета Украины, возвращения к международно признанным границам.
«Украинцам предстоит определить условия заключения мирного соглашения. Мир не означает капитуляцию Украины», — пояснил Эммануэль Макрон.
Он подчеркнул, что Франция как ядерная держава не должна участвовать в эскалации.
Как сообщало ИА Регнум, Макрон опроверг охлаждение отношений между Парижем и Москвой, напомнив о частых телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным в начале конфликта на Украине.
Заявляя об экзистенциальной угрозе Франции на Украине, Эммануэль Макрон хочет оправдать ядерную атаку. К такому выводу пришёл лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Он назвал безумием и безответственностью высказывание французского лидера, который пытается повысить у людей уровень напряжённости и страха. Все силы мира должны не оставить это без ответа, заключил Филиппо.