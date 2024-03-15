Москва, 15 марта, 2024, 03:39 — ИА Регнум. Сенатор Алексей Пушков согласился с высказыванием духовного главы Англиканской церкви архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби, упрекнувшего президента Франции Эммануэля Макрона в том, что тот «несёт бедствие».

ParisSeptembre2014 Алексей Пушков

Член Совета Федерации напомнил, что архиепископ назвал французского лидера «сомнамбулой, несущей бедствие».

«Весьма точная формулировка», — написал Пушков в Telegram-канале.

По словам сенатора, Макрон на самом деле заигрывает с идеей отправки войск на Украину, в частности, в Одессу, совершенно не думая о последствиях.

Как сообщало ИА Регнум, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о бредовом состоянии Макрона после слов об экзистенциальной угрозе Франции на Украине. Таким образом в Париже хотят оправдать ядерную атаку, считает Филиппо. Он назвал безумием и безответственностью высказывание Макрона, который пытается повысить у людей уровень напряжённости и страха. Все силы мира должны не оставить это без ответа, призвал лидер партии.

В конце февраля 2024 года Макрон заявил, что лидеры стран ЕС и НАТО обсуждали на саммите в Париже возможную отправку военных на Украину. Позднее руководство альянса и главы некоторых стран ЕС опровергли наличие подобных планов.

Также Макрон говорил, что Франция может ввести войска на Украину при приближении ВС РФ к Одессе или Киеву. Издание Politico 9 марта со ссылкой на анонимные источники написало, что Париж начал работу над созданием альянса стран, готовых отправить своих военных в зону конфликта на Украине. Участие в таком альянсе, по этим данным, могут принять Польша и страны Прибалтики.