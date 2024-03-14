Париж, 14 марта, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Вопрос отправки французских военных на Украину обсуждается с лета 2023 года. Об этом пишет французская газета Le Monde.

Florian David/Global Look Press

В материале сказано, что французское руководство обеспокоено слабостью Вооружённых сил Украины (ВСУ) после недавних неудач на поле боя, поэтому рассматривает возможность отправить свой контингент, но опасается эскалации военного конфликта.

«В Париже обеспокоены слабостью украинских войск», — пишет автор статьи.

Как пишет газета, вопрос потенциальной отправки военных обсуждался французскими властями с лета 2023 года в строжайшей секретности. Отмечается, что данная тема поднималась на заседании совета министров республики 12 июня минувшего года после провала летнего контрнаступления ВСУ.

По данным издания, перед своим заявлением о возможности отправки войск на Украину, Макрон после церемонии перенесения в Пантеон праха армянского участника французского движения Сопротивления Мисака Манушяна 21 февраля рассказал, что в наступающем году «ему придётся отправить людей в Одессу».

По мнению начальника штаба Сухопутных войск Франции генерала Пьера Шилля, слова которого приводит газета, сказанные Макроном слова являются «политическим и стратегическим посланием» России о готовности к подобным шагам.

Как передавало ИА Регнум, в конце февраля 2024 года Макрон заявил, что лидеры стран ЕС и НАТО обсуждали на саммите в Париже возможную отправку военных в зону конфликта на Украине. Позднее генсек альянса Йенс Столтенберг и главы некоторых стран ЕС опровергли наличие подобных планов.

Позднее Макрон также говорил, что Франция может ввести войска на Украину при приближении ВС РФ к Одессе или Киеву. Издание Politico 9 марта со ссылкой на анонимные источники сообщило, что Париж начал работу над созданием альянса стран, готовых отправить своих военных на Украину. Участие в таком альянсе, по этим данным, могут принять Польша и страны Прибалтики.

Отсутствие единства среди стран ЕС по вопросу о возможном военном конфликте с Россией делает подобные устремления Макрона иллюзорными, заявил ранее в беседе с ИА Регнум ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков. Рассчитывать на страны Прибалтики несерьёзно, а армия Польши к такой войне не готова, отметил эксперт.

Острая реакция Макрона в адрес РФ может быть связана с его обидой на действия России в Африке, предположил в интервью телеведущему Дмитрию Киселёву президент России Владимир Путин.