Москва, 15 марта, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Белгородской областью десять реактивных снарядов Vampire, запущенных ВСУ. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

РИА Новости

Отмечается, что около 13:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на объекты на территории РФ с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

«Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, утром 15 марта российские средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области семь снарядов системы залпового огня Vampire. В Минобороны проинформировали, что атака киевского режима была пресечена около 08:15 мск.

В Белгороде в результате утреннего обстрела украинских военных пострадали два мирных жителя. У одного мужчины ушиб грудной клетки и закрытый перелом нескольких рёбер, у второго посечено лицо осколками от стекла. Также повреждено здание школы и территория рядом с ней.

14 марта украинские военные уничтожили два гражданских автомобиля в Белгороде. Управлявшие ими мужчина и женщина погибли. Ещё три человека пострадали. Две женщины получили баротравмы, мужчина получил осколочное ранение плеча, всех доставили в городскую больницу.

Кроме того, при обстреле Грайворона погиб участник территориальной самообороны. Мужчина находился на дежурстве и в результате обстрела со стороны ВСУ получил ранения, несовместимые с жизнью.