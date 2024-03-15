Грайворон, Белгородская область, 15 марта, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Участник территориальной самообороны погиб при обстреле Грайворона, сообщил 15 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Павел Колядин/ТАСС

Мужчина находился на дежурстве и в результате обстрела со стороны ВСУ получил ранения, несовместимые с жизнью, рассказал губернатор в своём Telegram-канале.

«Он был одним из активных её (самообороны. — Прим. ред.) участников — неоднократно помогал вывозить мирных жителей и обеспечивать безопасность в родном округе. Сегодня утром заступил на дежурство в связи со сложной оперативной обстановкой, в момент обстрела мужчина находился на улице и получил тяжёлые ранения, несовместимые с жизнью», — сообщил глава региона.

Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего и назвал его смерть тяжёлой утратой.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 14 марта в Белгородской области несколько раз включали сигнал ракетной опасности. Кроме того, на территорией региона сбили несколько беспилотников, а один дрон ВСУ атаковал автомобиль, в результате чего пострадали два человека. Ещё 14 беспилотников были сбиты над территорией региона в ночь на 14 марта.

Также средства ПВО днём 14 марта сбили над территорией области восемь реактивных снарядов. В этот же день ВСУ обстреляли город Грайворон, ранения получили четыре человека.

В результате атак в Белгородской области 14 марта погибли два человека, пострадали 19. Среди пострадавших — трое детей. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту атак ВСУ на Белгородскую область.

Также 14 марта ВСУ совершили новую попытку прорыва на территорию Белгородской области в районе села Козинки. ВС РФ и погранслужба ФСБ пресекли эту попытку. Общие потери боевиков за три дня попыток прорыва на территорию Белгородской и Курской областей составили 1500 человек, в том числе до 500 человек убитыми.