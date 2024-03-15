Белгород, 15 марта, 2024, 10:33 — ИА Регнум. В Белгороде из-за утреннего обстрела украинских военных пострадало два мирных жителя, также повреждено здание школы и территория рядом с ней. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Petrov Sergey/Global Look Press

«По предварительным данным, в Белгороде пострадали два человека. У одного мужчины ушиб грудной клетки и закрытый перелом нескольких рёбер. Бригада скорой доставила его в городскую больницу №2. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. У второго мужчины посечено лицо осколками от стекла. Бригада медиков в пути к пострадавшему», — говорится в сообщении.

Что касается школы, снаряд попал на территорию стадиона рядом с ней, пояснил губернатор. Он отметил, что в результате удара на площадке повреждены беговые дорожки, в здании самой школы — два окна.

Кроме того, повреждения зафиксированы в 23 квартирах семи многоэтажных домов, добавил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум 14 марта, за сутки боевики киевского режима выпустили по Белгородской области более 200 снарядов и 20 беспилотников.

Вячеслав Гладков уточнил, что украинские военные атаковали Белгород с помощью двух БПЛА самолётного типа. По Белгородскому району ВСУ выпустили 27 артиллерийских снарядов и три беспилотника.

По Грайворонскому округу со стороны ВСУ было выпущено 25 снарядов из РСЗО, сёла района попали под миномётный обстрел. Кроме того, в этом районе системой ПВО были сбиты три беспилотника.

Попали под атаку также Валуйский городской округ, Волоконовский район, Корочанский, Новооскольский городские округа, Прохоровский и Яковлевский районы.

По городу Шебекино было выпущено 17 артиллерийских снарядов, по селу Середа — 9 миномётных снарядов, по селу Новая Таволжанка — 12 миномётных снарядов. Также в Новой Таволжанке дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи.