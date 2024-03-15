Москва, 15 марта, 2024, 08:46 — ИА Регнум. Российские средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области семь снарядов системы залпового огня Vampire, сообщило 15 марта Минобороны РФ.

Александр Полегенько/ТАСС

«Пятнадцатого марта около 08:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что дежурными средствами ПВО были уничтожены семь реактивных снарядов в воздухе над Белгородской областью.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища на Запорожской АЭС. Если бы попали в баки, это могло бы привести к печальным последствиям, отметили в ведомстве.

ВСУ за сутки выпустили более 200 снарядов и 20 беспилотников по Белгородской области. Как пояснил губернатор региона Вячеслав Гладков, по десяти районам области было выпущено 208 снарядов из разных видов вооружения, включая РСЗО «Град». Также было совершено 22 атаки с использованием беспилотников. Больше половины всех обстрелов было в Грайворонском округе.