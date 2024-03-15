Москва, 15 марта, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Россия на протяжении многих лет испытывала на себе попытки вмешательства со стороны Соединённых Штатов. Об этом 15 марта сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Alexei Druzhinin/AP/TASS Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

«Подобную деятельность мы на протяжении многих лет испытывали на себе. Соединённые Штаты и соответствующие агентства, специальные службы этим же самым занимались в нашей стране. И пытаются заниматься до сих пор», — прокомментировал Песков данные о попытках США навредить российско-китайским отношениям.

По его словам, решительные действия по защите внутриполитического ландшафта и общества России позволили минимизировать эффект от попыток вмешаться во внутренние дела РФ.

При этом представитель Кремля отметил, что подобную практику вмешательства Вашингтон может применить и к другим странам.

Как передавало ИА Регнум, в конце февраля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США стали самым агрессивным из современных государств, Вашингтон активно вмешивается в дела других стран по всему миру.

Он подчеркнул, что Соединённые Штаты, по самым скромным подсчётам, более 150 раз нарушали суверенитет других государств после 1945 года. Они устраивали перевороты, провоцировали беспорядки и влияли на избирательные процессы.

Секретарь Совбеза добавил, что за время своего существования США устроили свыше 800 силовых враждебных акций против суверенных государств и принимали активное участие в более чем сотне вооружённых конфликтов. Он пояснил, что говорит о случаях, когда вмешательство Вашингтона было откровенным или слабо завуалированным.

Вместе с тем 12 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вмешательства во внутренние дела КНР стало для Вашингтона уже нормой.

По её словам, для Вашингтона и его союзников уже стало рутиной «совать нос» во внутренние дела КНР, включая специальный административный район (САР) Гонконг, вместо того чтобы сконцентрироваться на решении своих множащихся внутренних проблем, в том числе в законотворческой области.

20 ноября прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что китайско-российские отношения выдержали испытания сложностями международной обстановки, Пекин намерен их развивать.

Он напомнил, что в 2024 году страны отметят 75-летие установления дипломатических отношений.

Президент России Владимир Путин на Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге 17 ноября заявил, что отношения России и Китая носят уникальный характер. По его мнению, главным в этом стало установившееся между странами высокое доверие.