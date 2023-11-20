Пекин, 20 ноября, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Китайско-российские отношения выдержали испытания сложностями международной обстановки, Пекин намерен их развивать. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в приветствии участникам X Диалога Единой России и Коммунистической партия Китая, которое зачитал руководитель отдела международных связей ЦК Коммунистической партии Китая Лю Цзяньчао.

Анна Раткогло/РИА Новости Си Цзиньпин

«Мир вступил в новый период турбулентности и преобразований. Китайско-российские отношения выдержали испытания стремительными изменениями международной обстановки», — отметил Си Цзиньпин.

Он напомнил, что в 2024 году страны отметят 75-летие установления дипломатических отношений.

«Мы готовы с российской стороной твердо развивать двусторонние отношения в духе вечного добрососедства, всестороннего стратегического взаимодействия в интересах развития двух стран», — подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге 17 ноября заявил, что отношения России и Китая носят уникальный характер. По его мнению, главным в этом стало установившееся между странами высокое доверие.

Как отметил Путин, председатель КНР Си Цзиньпин всегда уделял внимание культурным вопросам, спорту и образованию. Интерес китайской публики к России виден, добавил российский лидер. Как отметил Путин, в стране это видят и очень ценят, также проявляя взаимный интерес к культуре Китая.

В интервью китайской медиакорпорации 16 октября Путин заявил, что Россия и Китай считают, что все люди равны и обладают одинаковыми правами и свободами. Глава государства подчеркнул, что именно так должен постепенно создаваться многополярный мир, к которому стремится Россия, так как именно это является основой взаимодействия с Китаем на международной арене.