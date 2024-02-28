Москва, 28 февраля, 2024, 17:40 — ИА Регнум. США стали самым агрессивным из современных государств, Вашингтон активно вмешивается в дела других стран по всему миру. Об этом секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил в опубликованном 28 февраля интервью «Российской газете».

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Он подчеркнул, что Соединённые Штаты по самым скромным подсчётам более 150 раз нарушали суверенитет других государств после 1945 года. Они устраивали перевороты, провоцировали беспорядки и влияли на избирательные процессы.

«США в принципе являются наиболее агрессивным государством современной истории», — сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза добавил, что за время своего существования США устроили свыше 800 силовых враждебных акций против суверенных государств и принимали активное участие в более чем сотне вооружённых конфликтов. Он пояснил, что говорит о случаях, когда вмешательство Вашингтона было откровенным или слабо завуалированным.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Патрушев заявил, что власти США при необходимости легко отправят на убой военных других стран — членов НАТО, но не будут рисковать жизнями американских военных.