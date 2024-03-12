Москва, 12 марта, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Комментарии США по поводу гонконгского законодательства являются очередным грубым вмешательством во внутренние дела КНР, что стало для Вашингтона уже нормой, заявила 12 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

«Подобные комментарии США и их сателлитов являются очередным примером грубого вмешательства во внутренние дела КНР и проявлением политики двойных стандартов», — указала дипломат, комментируя требования западных стран к КНР по поводу проекта гонконгского закона о национальной безопасности.

По её словам, для Вашингтона и его союзников уже стало рутиной «совать нос» во внутренние дела КНР, включая специальный административный район (САР) Гонконг, вместо того, чтобы сконцентрироваться на решении своих множащихся внутренних проблем, в том числе в законотворческой области.

Правительство Гонконга 8 марта опубликовало текст законопроекта о национальной безопасности (так называемая статья 23 основного закона города, аналога конституции).

Правовой акт охватывает такие виды незаконной деятельности, как государственная измена, мятеж и подстрекательство к мятежу, подрывная деятельность, акты внешнего вмешательства, хищение представляющей государственную тайну информации и шпионаж.

Законопроект, в частности, предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного заключения за государственную измену, 20 лет тюремного заключения за шпионаж, до 10 лет лишения свободы за действия, связанные с раскрытием государственной тайны, а также подстрекательством к мятежу.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты не желают вступать в конфликт с Китаем, но стремятся к конкуренции за лидерство в XXI веке.