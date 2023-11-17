Санкт-Петербург, 17 ноября, 2023, 20:39 — ИА Регнум. Отношения России и Китая носят уникальный характер, заявил 17 ноября президент России Владимир Путин на Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге. По его мнению, главным в этом стало установившееся между странами высокое доверие.

Иван Шилов ИА Регнум

«В истории наших государств отношения никогда не достигали такой высоты и такого качества», — сказал глава государства.

Как отметил Путин, председатель КНР Си Цзиньпин всегда уделял внимание культурным вопросам, спорту и образованию. Интерес китайской публики к России виден, добавил российский лидер. Как отметил Путин, в стране это видят и очень ценят, также проявляя взаимный интерес к культуре Китая.

Как сообщало ИА Регнум, в интервью китайской медиакорпорации 16 октября Путин заявил, что Россия и Китай считают, что все люди равны и обладают одинаковыми правами и свободами. Глава государства подчеркнул, что именно так должен постепенно создаваться многополярный мир, к которому стремится Россия, так как именно это является основой взаимодействия с Китаем на международной арене.