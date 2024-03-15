Москва, 15 марта, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что проголосовал утром, воспользовавшись системой электронного голосования.

Сергей Бобылев/POOL/РИА Новости Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Я это сделал первым делом утром электронно. Очень удобно, я это делаю много лет подряд», — сказал Песков.

Он добавил, что Кремль проинформирует о том, когда и как на выборах президента будет голосовать Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум, утром 15 марта Центризбирком проинформировал, что избирательные участки на выборах президента России открылись по всей стране. Кроме того, была включена видеостена с данными о ходе голосования. Также ЦИК сообщил, что явка на выборах составляет 5,42% на 11:40 мск.

В целом по стране избиратели активно принимают участие в голосовании. Так, в Москве уже более миллиона человек проголосовали с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Как отметил замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в столице, член Общественной палаты Москвы, политолог Александр Асафов, по видеонаблюдению видно, что люди активно голосуют и на участках.

В регионах многие граждане также пришли на выборы, чтобы отдать свой голос. Губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому даже пришлось отстоять очередь на своём избирательном участке, чтобы проголосовать.

Выборы проходят с 15 по 17 марта. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.