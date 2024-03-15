Москва, 15 марта, 2024, 10:08 — ИА Регнум. Избирательные участки на выборах президента России открылись по всей стране. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

Александр Кряжев/РИА Новости

Отмечается, что с 10:00 по московскому времени будет включена видеостена с данными о ходе голосования. Также будет обсуждаться голосование в новых регионах РФ.

Кроме того, ЦИК анонсирует, что в 12:00 пройдёт открытие международной конференции «Электоральный суверенитет и международные стандарты», а в 15:00 будет информация о явке в ходе голосования.

Как сообщало ИА Регнум, 15 марта в 08:00 по местному времени (14 марта в 23:00 мск) первыми открылись избирательные участки на Камчатке и Чукотке.

Участие в голосовании на президентских выборах впервые принимают избиратели из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.

В преддверии выборов Владимир Путин записал видеообращение к россиянам, в котором призвал реализовать своё избирательное право. Глава государства отметил ценность и значимость каждого голоса. По словам президента, россиянам предстоит не просто проголосовать, а заявить о своей воле и устремлениях.