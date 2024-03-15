Губернатор Ивановской области отстоял очередь на избирательном участке
Иваново, 15 марта, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский отстоял очередь на своём избирательном участке, чтобы принять участие в выборах президента России.
Воскресенский проголосовал утром 15 марта на избирательном участке №103 в школе №14 в микрорайоне Авдотьино города Иваново.
На кадрах, опубликованных пресс-службой правительства региона, видно, что в первый день голосования многие ивановцы пришли на выборы, чтобы отдать свой голос. Губернатору пришлось отстоять очередь, чтобы проголосовать.
Как ранее передавало ИА Регнум, Центризбирком проинформировал, что избирательные участки на выборах президента России открылись по всей стране. Кроме того, была включена видеостена с данными о ходе голосования.
Также ЦИК сообщил, что явка на выборах президента России в целом по стране составляет 5,42% на 11:40 мск.
Выборы проходят с 15 по 17 марта. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.