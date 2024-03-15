Иваново, 15 марта, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский отстоял очередь на своём избирательном участке, чтобы принять участие в выборах президента России.

Кадр из видео

Воскресенский проголосовал утром 15 марта на избирательном участке №103 в школе №14 в микрорайоне Авдотьино города Иваново.

На кадрах, опубликованных пресс-службой правительства региона, видно, что в первый день голосования многие ивановцы пришли на выборы, чтобы отдать свой голос. Губернатору пришлось отстоять очередь, чтобы проголосовать.

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Как ранее передавало ИА Регнум, Центризбирком проинформировал, что избирательные участки на выборах президента России открылись по всей стране. Кроме того, была включена видеостена с данными о ходе голосования.

Также ЦИК сообщил, что явка на выборах президента России в целом по стране составляет 5,42% на 11:40 мск.

Выборы проходят с 15 по 17 марта. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.