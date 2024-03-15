Москва, 15 марта, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Более миллиона человек в Москве уже проголосовали на выборах президента России с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в столице, член Общественной палаты Москвы, политолог Александр Асафов.

Иван Шилов ИА Регнум Выборы президента России 2024

«Даже в первые часы голосования в системе дистанционного электронного голосования в Москве превышен показатель в миллион. По видеонаблюдению мы видим, что город присутствует и на участках, и там активно голосуют», — сказал Асафов.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Проголосовать в Москве могут горожане, у которых есть постоянная регистрация в столице, а также жители других регионов страны, заранее оформившие заявление на прикрепление к избирательному участку в Москве. Отдать голос онлайн можно с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта. Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00 все три дня.