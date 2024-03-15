Москва, 15 марта, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Явка на выборах президента России в целом по стране составляет 5,42% на 11:40 мск, следует из данных, представленных в информцентре Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

Сергей Лантюхов/ИЗВЕСТИЯ

«Выборы президента РФ, ход голосования — 5,42%», — сообщается на видеостене информцентра ЦИК.

На 10:20 мск явка составляла 2,89%.

Как передавало ИА Регнум, 15 марта в 08:00 по местному времени (14 марта в 23:00 мск) первыми открылись избирательные участки на Камчатке и Чукотке.

Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что более половины избирателей в республике проголосовали досрочно на выборах президента России.

Он отметил, что в ДНР уже несколько дней идёт активное голосование, в регионе царит атмосфера праздника и граждане активно голосуют, несмотря на военное положение.

По словам главы региона, членам УИК поступают угрозы из вражеских колл-центров и медийных ресурсов, риску также подвергаются и избиратели.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.

Голосование продлится три дня с 15 по 17 марта. Участие в голосовании на президентских выборах впервые принимают избиратели из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.