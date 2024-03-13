Вашингтон, 13 марта, 2024, 23:13 — ИА Регнум. Главу Белого дома Джо Байдена оповестили об интервью президента России Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселёву, заявила 13 марта официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Президент, конечно, в курсе. Я могу сказать, что мы понимаем, что господин Путин цитировал российскую ядерную доктрину, этот вопрос был ему задан», — сказала журналистам пресс-секретарь Белого дома, добавив, что российская ядерная риторика была безответственной и безрассудной.

Как сообщало ИА Регнум, Россия может применить ядерное оружие в том случае, если возникнет угроза существования и независимости страны. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и «РИА Новости» заявил президент РФ Владимир Путин. Всё это прописано в Стратегии России, она не менялась, подчеркнул глава государства.

По словам Владимира Путина, с военно-технической точки зрения Россия постоянно находится в состоянии боевой готовности к ядерной войне. В США понимают реакцию РФ на возможную отправку американских войск на Украину. Россия расценила бы такой шаг как интервенцию. В Соединённых Штатах, кроме действующего президента Джо Байдена, достаточно других специалистов в сферах российско-американских отношений и стратегического сдерживания, добавил президент РФ.