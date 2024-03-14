Москва, 14 марта, 2024, 09:16 — ИА Регнум. Российские военные перехватили восемь реактивных снарядов, выпущенных ВСУ, в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили 14 марта в Минобороны.

Александр Полегенько/ТАСС

В ведомстве проинформировали о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России с применением реактивной системы залпового огня. Это произошло около 08:30 мск.

«Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении в Telergam-канале ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, Как сообщало ИА Регнум, ранее в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность, предупреждение действовало около получаса. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлёте к Белгороду были сбиты восемь воздушных целей. По предварительным данным, есть погибший, ещё три человека получили ранения.

Утром 14 марта украинский беспилотник атаковал Белгород, никто не пострадал. В результате падения обломков дрона загорелась сухая трава. Экстренные службы оперативно потушили пожар. Также в результате атаки дрона ВСУ были выбиты окна в одном из частных домовладений.

По информации Минобороны, за ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников: 11 над Белгородской и три над Курской областью.