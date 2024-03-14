Белгород, 14 марта, 2024, 09:15 — ИА Регнум. В Белгородской области средства ПВО сбили восемь воздушных целей, погиб водитель автомобиля, ещё три человека пострадали, сообщил 14 марта глава региона Вячеслав Гладков.

Антон Вергун/РИА Новости

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито восемь воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, в результате прилёта в легковой автомобиль погиб водитель. Также на линию скорой помощи поступило обращение о двух пострадавших женщинах и одном мужчине. Бригады скорой помощи выехали на место.

В Белгороде есть повреждение в двух частных домовладениях и на территории одного из учреждений здравоохранения. Также поврежден один легковой автомобиль. Оперативные службы работают на месте, добавил Гладков.

Как передавало ИА Регнум, за прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 14 беспилотников противника, из них 11 над территорией Белгородской области, ещё три БПЛА — в Курской области.

13 марта губернатор региона Вячеслав Гладков информировал, что Белгород подвергся атаке двух украинских беспилотников, один из них врезался в многоквартирный дом.

По словам президента России Владимира Путина, Украина пытается атаковать российские регионы главным образом для того, чтобы помешать выборному процессу.