Белгород, 14 марта, 2024, 06:45 — ИА Регнум. Украинский беспилотник утром 14 марта атаковал Белгород. Никто не пострадал, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

«Город Белгород подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА самолётного типа. Пострадавших нет», — написал он.

Глава региона добавил, что в результате падения обломков дрона загорелась сухая трава. Экстренные службы оперативно потушили пожар.

Также в результате атаки украинского беспилотника выбило окна в одном из частных домовладений. Подворовой обход территории продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 14 марта ВСУ в помощью двух беспилотников атаковали посёлок Прохоровка в Белгородской области.

После первого взрыва загорелась кровля частного дома. Также в строении были выбиты окна и посечён фасад. В доме никто не проживал, поэтому обошлось без пострадавших. На место происшествия прибыли пожарные расчёты. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, второй беспилотник сдетонировал около этого же дома. Взрывной волной были повреждены забор и фасад соседнего частного жилого дома. Никто не пострадал.

Ночью 14 марта на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность. Граждан призвали оставаться дома и не подходить к окнам, соблюдать спокойствие и осторожность.