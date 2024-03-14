Белгород, 14 марта, 2024, 08:44 — ИА Регнум. В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил 14 марта глава региона Вячеслав Гладков.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — написал он в Telegram-канале.

Гладков также призвал граждан, находящихся на улице, спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Как передавало ИА Регнум, утром 14 марта украинский беспилотник атаковал Белгород, никто не пострадал. В результате падения обломков дрона загорелась сухая трава. Экстренные службы оперативно потушили пожар. Также в результате атаки дрона ВСУ были выбиты окна в одном из частных домовладений.

Ночью 14 марта губернатор Курской области Роман Старовойт объявил об опасности атаки БПЛА. Он подчеркнул, что системы противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения возможного нападения. Позднее Старовойт оповестил население о работе средств противовоздушной обороны. Военные отражали атаки ВСУ в Курске и Курском районе.