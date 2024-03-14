Москва, 14 марта, 2024, 07:51 — ИА Регнум. За ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 14 беспилотников противника, сообщили 14 марта в Минобороны РФ.

Mil.ru ПВО России

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что силы ПВО всего в течение тёмного времени суток перехватили и уничтожили 14 украинских дронов, из них 11 над территорией Белгородской области, ещё три БПЛА — в Курской области.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 14 марта губернатор Курской области Роман Старовойт объявил об опасности атаки БПЛА. Он подчеркнул, что системы противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения возможного нападения. Позднее Старовойт оповестил население о работе средств противовоздушной обороны. Военные отражали атаки ВСУ в Курске и Курском районе.

Ночью 14 марта на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность. Граждан призвали оставаться дома и не подходить к окнам, соблюдать спокойствие и осторожность. ВСУ с помощью двух беспилотников атаковали посёлок Прохоровка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. После первого взрыва загорелась кровля частного дома. Также в строении были выбиты окна и посечён фасад. В доме никто не проживал, поэтому обошлось без пострадавших. На место происшествия прибыли пожарные расчёты. По словам Гладкова, второй беспилотник сдетонировал около этого же дома. Взрывной волной были повреждены забор и фасад соседнего частного жилого дома. Никто не пострадал.

Утром 14 марта украинский беспилотник атаковал Белгород, никто не пострадал. В результате падения обломков дрона загорелась сухая трава. Экстренные службы оперативно потушили пожар. Также в результате атаки дрона ВСУ были выбиты окна в одном из частных домовладений.