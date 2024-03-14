Прохоровка, Белгородская область, 14 марта, 2024, 04:29 — ИА Регнум. Украинские беспилотники ночью 14 марта атаковали посёлок Прохоровка в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал губернатора Белгородской области Последствия обстрела ВСУ Белгородской области. Птицефабрика

«В Прохоровском районе атаке ВСУ с помощью двух БПЛА самолётного типа подвергся посёлок Прохоровка — беспилотники противника совершили падение с последующей детонацией», — написал он в Telegram-канале.

После первого взрыва загорелась кровля частного дома. Также в строении были выбиты окна и посечён фасад. В доме никто не проживал, поэтому обошлось без пострадавших. На место происшествия прибыли пожарные расчёты.

По словам Гладкова, второй беспилотник сдетонировал около этого же дома. Взрывной волной были повреждены забор и фасад соседнего частного жилого дома. Никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 14 марта на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность. Граждан призвали оставаться дома и не подходить к окнам, соблюдать спокойствие и осторожность.

Поздним вечером 13 марта под обстрел ВСУ попал Грайворонский округ Белгородской области, посёлок Горьковский. Ранее в этот же день в Грайвороне две женщины пострадали при обстреле со стороны украинских боевиков.

Город Шебекино 12 марта дважды подвергся обстрелу со стороны Украины, один из снарядов попал в частный жилой дом. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на территории трёх промышленных предприятий в административных корпусах выбиты окна, на парковке в промзоне повреждён легковой автомобиль. Ещё два автомобиля были посечены осколками в одном из гаражных кооперативов. Также зафиксированы повреждения железнодорожного полотна и линии электропередачи.