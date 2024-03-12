Белгород, 12 марта, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Город Шебекино второй раз за сутки подвергся обстрелу со стороны Украины, один из снарядов попал в частный жилой дом. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 12 марта в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом. Всех людей оперативно вывели из дома», — написал Гладков.

Пострадавших в результате повторного обстрела нет, пожарные приступили к тушению дома.

На территории трёх промышленных предприятий в административных корпусах выбиты окна, на парковке в промзоне повреждён легковой автомобиль. Ещё два автомобиля посекло осколками в одном из гаражных кооперативов. Также зафиксированы повреждения железнодорожного полотна и линии электропередачи, добавил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ обстреляли Шебекино утром 12 марта, в результате были ранены три человека. В частности, местная жительница получила осколочное ранение лица, мужчина был госпитализирован с ранениями брюшной полости. Повреждения после обстрела — посечённые фасады и выбитые окна — выявлены в 21 частном домовладении и восьми многоквартирных домах. Также были повреждены здания районной больницы, магазина, детского сада, техникума, одного из предприятий.

Кроме того, под обстрел ВСУ попали Белгородский и Краснояружский районы. В Белгороде украинские беспилотники попали в здания магазина и городской администрации, один БПЛА упал на крышу торгового центра.