Москва, 13 марта, 2024, 20:03 — ИА Регнум. Спортивная журналистка и олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Вайцеховская заявила, что не понимает, за что тренер Татьяна Тарасова должна извиняться перед коллегой Этери Тутберидзе после её слов о том, что в допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой виноват её тренер. Об этом журналистка написала у себя в Telegram-канале.

ИА Регнум

«Прекрасно понимаю, что именно так сильно зацепило Этери Тутберидзе в подтексте слов Татьяны Тарасовой, но при этом не пойму, за что именно должна извиниться Тарасова, даже если из чисто конъюнктурных соображений она это сделает», — написала Вайцеховская.

По словам спортсменки, Тарасова сформулировала основополагающий в большом спорте принцип, согласно которому спортсмены не имеют права принимать от тренеров какие-либо препараты и лекарственные средства.

«Точно так же, как врач не имеет никакого права рекомендовать спортсмену препарат, не согласовав свою рекомендацию с тренером и не получив от него «добро»», — добавила спортивная журналистка.

По мнению Вайцеховской, реакция Тутберидзе связана именно с этим, так как, будучи профессионалом, она отреагировала бы на подобную ситуацию аналогичным образом, если бы речь шла о другой спортсменке, так как данный принцип является аксиомой в спорте.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта Тарасова заявила, что в допинговом скандале с Валиевой виноват тренер. По её словам, ни один спортсмен из рук доктора не возьмёт никакую таблетку, её может дать только тренер. Она добавила, что в спорте без участия тренера ничего не делается.

На следующий день Тутберидзе заявила, что ждёт официальных извинений от Тарасовой за обвинения в причастности к допинговому делу Валиевой. По её словам, это намеренная клевета и ложные обвинения.

Позже Тарасова заявила, что готова принести извинения Тутберидзе, если узнает всю правду по допинговому делу.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Фигуристку обвинили в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который якобы обнаружили в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года.