Москва, 12 марта, 2024, 13:37 — ИА Регнум. В допинговом скандале с российской фигуристкой Камилой Валиевой виноват тренер. Об этом 12 марта заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия-1».

Александр Демьянчук/ТАСС Фигуристка Камила Валиева

«Ни один спортсмен из рук доктора не возьмёт никакую таблетку. Эту таблетку может дать только тренер! По-другому не может быть», — сказала Тарасова.

Она добавила, что в спорте без участия тренера ничего не делается.

Как сообщало ИА Регнум, Валиеву исключили из сборной России, заявил 7 марта гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган. Он подчеркнул, что это решение соответствует юридическим формальностям.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. На следующий день Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине и переместил российскую сборную, в составе которой тогда была Валиева, с первого места на третье.

Фигуристку подозревали в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который якобы обнаружили в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года. Слушания по делу Валиевой в CAS проходили с 26 по 28 сентября 2023 года, позднее суд возобновил слушания из-за необходимости подготовки дополнительной документации.

Камила Валиева — олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2022 года в командном турнире, чемпионка Европы 2022 года, чемпионка мира среди юниоров 2020 года и победительница ряда этапов Гран-при.