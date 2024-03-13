Москва, 13 марта, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что готова принести извинения тренеру Этери Тутберидзе, если узнает всю правду по допинговому делу Камилы Валиевой. Об этом 13 марта сообщил ТАСС.

Bulkin Sergey/Global Look Press Татьяна Тарасова

«Если мне предоставят доказательства того, как это на самом деле случилось, то я с удовольствием извинюсь», — сказала Тарасова.

Как сообщало ИА Регнум, 12 марта Тарасова заявила, что в допинговом скандале с Валиевой виноват тренер. По её словам, ни один спортсмен из рук доктора не возьмёт никакую таблетку, её может дать только тренер. Она добавила, что в спорте без участия тренера ничего не делается.

На следующий день Тутберидзе заявила, что ждёт официальных извинений от Тарасовой за обвинения в причастности к допинговому делу Валиевой. По её словам, это намеренная клевета и ложные обвинения.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Фигуристку обвинили в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который якобы обнаружили в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года.