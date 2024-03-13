Москва, 13 марта, 2024, 11:36 — ИА Регнум. Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе ждёт официальных извинений от заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой за слова о причастности к допинговому делу Камилы Валиевой. Об этом она написала в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Сергей Бобылев/ТАСС Этери Тутберидзе

«Хочется проигнорировать, чтобы не замараться от этой грязи. Но это уже намеренная клевета и ложные обвинения. Видимо, границы дозволенного совсем утеряны. Нельзя всё списывать на возраст. Татьяна Анатольевна, на этот раз жду от вас официальных извинений», — заявила Тутберидзе.

Как сообщало ИА Регнум, 12 марта Тарасова заявила, что в допинговом скандале с Валиевой виноват тренер. По её словам, ни один спортсмен из рук доктора не возьмёт никакую таблетку, её может дать только тренер. Она добавила, что в спорте без участия тренера ничего не делается.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Фигуристку подозревали в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который якобы обнаружили в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года.

7 марта генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что Валиеву исключили из сборной.

Валиева — олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2022 года в командном турнире, чемпионка Европы 2022 года, чемпионка мира среди юниоров 2020 года и победительница ряда этапов Гран-при.