Захарова заявила, что страны НАТО начали делить Украину
Захарова: заявления Макрона показывают, что страны НАТО начали делить Украину
Москва, 13 марта, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности ввода западными странами войск на Украину свидетельствуют о том, что государства НАТО начали раздел Украины, заявила 13 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как это свойственно западным странам, свои намерения они маскируют, объясняя собственные намерения якобы желанием оказать противодействие России, отметила она.
«Украину её же союзники начали делить. И все эти заявления, которые делает Макрон и другие натовские политические деятели, связанные с возможностью введения контингентов, войск или каких-то там подразделений военизированных на территорию Украины, связаны именно с разделом, с их точки зрения, Украины», — заявила Захарова.
Страны НАТО не хотят включать Украину в военный блок, потому что не хотят признавать её границы, зато они готовы оккупировать и поделить Украину и в настоящее время готовят к этому своих граждан и жителей самой Украины, отметила официальный представитель МИД.
Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля 2024 года Макрон заявил, что лидеры стран ЕС и НАТО обсуждали на саммите в Париже возможную отправку военных в зону конфликта на Украине. Позднее генсек альянса Йенс Столтенберг и главы некоторых стран ЕС опровергли наличие подобных планов.
Позднее Макрон также говорил, что Франция может ввести войска на Украину при приближении ВС РФ к Одессе или Киеву. Издание Politico 9 марта со ссылкой на анонимные источники сообщило, что Париж начал работу над созданием альянса стран, готовых отправить своих военных на Украину. Участие в таком альянсе, по этим данным, могут принять Польша и страны Прибалтики.
Отсутствие единства среди стран ЕС по вопросу о возможном военном конфликте с Россией делает подобные устремления Макрона иллюзорными, заявил ранее в беседе с ИА Регнум ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков. Рассчитывать на страны Прибалтики несерьёзно, а армия Польши к такой войне не готова, отметил эксперт.
Острая реакция Макрона в адрес РФ может быть связана с его обидой на действия России в Африке, предположил в интервью телеведущему Дмитрию Киселёву президент России Владимир Путин.