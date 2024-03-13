Москва, 13 марта, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности ввода западными странами войск на Украину свидетельствуют о том, что государства НАТО начали раздел Украины, заявила 13 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Sebastian Kahnert/Global Look Press

Как это свойственно западным странам, свои намерения они маскируют, объясняя собственные намерения якобы желанием оказать противодействие России, отметила она.

«Украину её же союзники начали делить. И все эти заявления, которые делает Макрон и другие натовские политические деятели, связанные с возможностью введения контингентов, войск или каких-то там подразделений военизированных на территорию Украины, связаны именно с разделом, с их точки зрения, Украины», — заявила Захарова.

Страны НАТО не хотят включать Украину в военный блок, потому что не хотят признавать её границы, зато они готовы оккупировать и поделить Украину и в настоящее время готовят к этому своих граждан и жителей самой Украины, отметила официальный представитель МИД.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля 2024 года Макрон заявил, что лидеры стран ЕС и НАТО обсуждали на саммите в Париже возможную отправку военных в зону конфликта на Украине. Позднее генсек альянса Йенс Столтенберг и главы некоторых стран ЕС опровергли наличие подобных планов.

Позднее Макрон также говорил, что Франция может ввести войска на Украину при приближении ВС РФ к Одессе или Киеву. Издание Politico 9 марта со ссылкой на анонимные источники сообщило, что Париж начал работу над созданием альянса стран, готовых отправить своих военных на Украину. Участие в таком альянсе, по этим данным, могут принять Польша и страны Прибалтики.

Отсутствие единства среди стран ЕС по вопросу о возможном военном конфликте с Россией делает подобные устремления Макрона иллюзорными, заявил ранее в беседе с ИА Регнум ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков. Рассчитывать на страны Прибалтики несерьёзно, а армия Польши к такой войне не готова, отметил эксперт.

Острая реакция Макрона в адрес РФ может быть связана с его обидой на действия России в Африке, предположил в интервью телеведущему Дмитрию Киселёву президент России Владимир Путин.