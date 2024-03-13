Москва, 13 марта, 2024, 07:38 — ИА Регнум. Острая реакция французского президента Эммануэля Макрона в адрес России может быть связана с некой обидой, с действиями в Африке. Такое предположение в интервью телеведущему Дмитрию Киселёву для «России 1» и «РИА Новости» сделал российский лидер Владимир Путин.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон

«Да, я думаю, что обида какая-то есть. Но когда мы с ним поддерживали контакты прямые, достаточно откровенно говорили на эту тему», — признал президент РФ.

При этом Путин не раз заявлял, что Россия не вторгалась в Африку и не выдавливала оттуда Францию — африканские лидеры сами выбрали партнёрство с РФ.

Как сообщало ИА Регнум, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пожалел Францию из-за отмены визита президента страны Эммануэля Макрона в Киев и назвал его «зоологическим трусом».

В конце февраля президент Макрон заявил, что лидеры стран ЕС и НАТО обсуждали на саммите в Париже возможную отправку военных в зону конфликта на Украине. Он признался, что участники встречи не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу. Позднее генсек альянса Йенс Столтенберг и главы некоторых стран ЕС опровергли наличие подобных планов.

Луганская школьница, писательница и драматург Фаина Савенкова, ранее занесённая в базу украинского сайта «Миротворец», написала открытое письмо Макрону. Ученица обратилась к французскому лидеру после его высказываний о России и помощи киевскому режиму. Это не первое её обращение к Макрону.

В письме ученица назвала Макрона военным преступником и лжецом.