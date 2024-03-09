Париж, 9 марта, 2024, 23:07 — ИА Регнум. Франция начала работу над созданием альянса стран, готовых в случае необходимость отправить своих военнослужащих на Украину. Об этом в субботу, 9 марта, со ссылкой на источники сообщило издание Politico.

«Франция создаёт альянс стран, открытых для потенциальной отправки западных войск на Украину, тем самым углубляя своё противостояние с более осторожным Берлином», — говорится в материале.

Отмечается, что в пятницу глава министерства иностранных дел Франции Стефан Сежурне встретился в Литве со своими коллегами из Украины и стран Прибалтики, чтобы обсудить идею о том, что иностранные войска смогут помочь украинской стороне в таких областях, как разминирование территорий. На встрече также присутствовал глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба.