Париж, 10 марта, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Внешнеполитические противоречия между Берлином и Парижем, а также отсутствие единства среди европейских стран по вопросу о возможном военном конфликте с Россией делают практически иллюзорными устремления президента Франции Эммануэля Макрона, который, как утверждает западная пресса, начал сколачивать альянс, готовый отправить контингент на Украину. Такую оценку озвучил корреспонденту ИА Регнум ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков.

Иван Шилов ИА Регнум

Генетическая память в Германии и Франции отличается, указал эксперт. Немцы хорошо помнят, чего им стоил гитлеровский поход на восток. Кроме того, общество в сегодняшней ФРГ сложно назвать единым.

В восточных землях Германии, которые на протяжении почти полувека, до 1990 года, входили в советскую зону оккупации, а потом — в состав ГДР, сформировалась своя неформальная общественная категория «восточных» немцев — «осси». Спустя 30 с лишним лет после поглощения ГДР Федеративной Республикой Германии (ФРГ) отмечаются различия в настроениях среди «осси» и «весси», рассказал эксперт. Большинство «осси» в Германии оказались на вторых ролях, и этот статус-кво по-прежнему сохраняется. Как результат — на востоке страны многие явления и события воспринимают иначе. И сама идея о войне с Россией среди «осси» в основном вызывает категорическое неприятие, рассказал собеседник.

Не нужна война и немецким промышленникам, отметил Корольков. Бизнес в Германии уже лишился существенных поставок дешёвого сырья из-за санкционного противостояния Берлина с Москвой, и в немецких деловых кругах понимают, что дальнейшее обострение будет выгодно только США.

Так что ожидать единения в Германии по поводу вероятной отправки войск на Украину для войны с Россией не следует, добавил эксперт.

«Германия реально не готова ни к какому серьёзному столкновению с Россией. А министр обороны страны Борис Писториус может говорить что угодно», — резюмировал Корольков.

А без активного участия Берлина воинственный настрой Парижа, если уж Макрон в самом деле собрался в военный поход, требует понимания в Восточной Европе: в самой Франции единственное по-настоящему боеспособное соединение — это легендарный Иностранный легион.

Не секрет, что настроенные традиционно антироссийски правящие круги Польши и Прибалтики приветствуют агрессивную риторику французского президента, заметил собеседник ИА Регнум. Однако опираться в этом смысле на прибалтийские республики несерьёзно. Значит, «ястребу» Макрону в своих устремлениях предстоит опереться в первую очередь на Польшу, которая уже принимает достаточно заметное участие в украинском конфликте на стороне киевского режима — поставляет технику и наёмников, служит транспортным коридором для военных перевозок из других стран, получая обратно гробы со своими гражданами.

«Настроения в польском обществе как были русофобские с давних времён, так и остались. Но они носят характер устоявшихся мнений, не более того. Польская армия, конечно, не готова. Поляки уже потеряли более четырех тысяч наёмников только убитыми, и примерно с десяток тысяч у них калек. И это довольно чувствительно для польского общества. Так что они не рвутся, что бы там ни заявляли политики в Варшаве», — рассказал эксперт.

Франция начала работу над созданием альянса стран, готовых отправить своих военных на Украину. Об этом 9 марта сообщило издание Politico, сославшись на анонимные источники. Париж, согласно этой информации, фактически выступает организатором открытого участия Европы в украинском конфликте, углубляя тем самым своё противостояние с Берлином, который проводит более осторожную линию.

В материале издания отмечается также, что министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне встретился в Литве со своими коллегами из стран Прибалтики, чтобы обсудить идею об участии европейских военных в операциях по разминированию. На встрече присутствовал также глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

Как передавало ИА Регнум, в конце февраля президент Франции рассказал, что на саммите лидеров стран ЕС и НАТО обсуждали возможную отправку военных в зону конфликта на Украине. Макрон признался, что участники встречи не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу. Позднее генсек альянса Йенс Столтенберг и главы некоторых стран ЕС опровергли наличие подобных планов.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что отправка на Украину западных военных сделает неизбежным конфликт НАТО с Москвой. Представитель Кремля подчеркнул, что странам альянса необходимо тщательно взвешивать свои решения и понимать, насколько они соответствуют их интересам.

На самом деле НАТО не желает вступать в прямой вооружённый конфликт с Россией из-за Украины, заверил обозреватель американского издания American Conservative Дэниел Депетрис. По его словам, отсутствие такого желания сегодня едва ли сменится военными приготовлениями завтра. Поэтому, по словам журналиста, руководство альянса должно прямо заявить киевскому режиму, что Украину не ждут в НАТО.

А польский публицист и обозреватель Лукаш Важеха назвал бредом слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о возможности отправки войск западных стран в зону конфликта на Украине.