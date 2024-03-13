Москва, 13 марта, 2024, 14:50 — ИА Регнум. На выборах президента РФ за рубежом проголосовали уже 40 тысяч человек, сообщила 13 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Голосование на участках за границей проходит без нарушений, отметила она.

Живущие за рубежом граждане России смогли начать голосовать на президентских выборах 1 марта.

Выборы президента России состоятся 15–17 марта 2024 года. Проголосовать досрочно на выборах президента можно на 67 избирательных участках в 45 странах мира. В качестве кандидатов на выборах президента Центризбирком зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. В поддержку Путина в качестве кандидата собрали в 10 раз больше подписей, чем требуется по закону.

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