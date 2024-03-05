Москва, 5 марта, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Российские загранучреждения особо ощущают на себе «электронную войну» со стороны Запада на фоне подготовки к выборам президента Российской Федерации за рубежом. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович на совещании Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

«Запад готовит и уже проводит массированные кибератаки в преддверии выборов президента, но избирательная система показывает устойчивость», — заявил он.

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