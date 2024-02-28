Москва, 28 февраля, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Угрозы латвийского руководства привлекать к ответственности граждан России, которые будут голосовать на предстоящих президентских выборах в Латвии, стали проявлением «латвийской диктатуры». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Латвийская диктатура», — ответила дипломат на просьбу ТАСС прокомментировать заявление латвийских властей.

Ранее глава минюста Латвии Инесе Либиня-Эгнере заявила, что голосование на предстоящих выборах президента РФ будет приравнено к поддержке специальной военной операции на Украине, что, в свою очередь, уголовно наказуемо в республике.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля МВД России объявило в розыск целый ряд руководителей стран Прибалтики, а также высокопоставленных чиновников из этих стран, в том числе Инесе Либиню-Эгнере.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решение МВД связано с тем, что политики этих стран ответственны за решения, которые являются надругательством над исторической памятью.