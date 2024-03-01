Москва, 1 марта, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Заявления руководителей Латвии о возможном уголовном наказании для граждан России за участие в президентских выборах — попрание основных демократических принципов и очередная демонстрация акта гибридной войны, развязанной против народа России западными странами, заявила 1 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Victor Lisitsyn/Global Look Press

Ранее глава минюста Латвии Инесе Либиня-Эгнере заявила, что голосование на предстоящих выборах президента России в Латвии будет приравнено к поддержке специальной военной операции на Украине, что, в свою очередь, является на территории этой страны уголовно наказуемым. Проголосовавшим на выборах может грозить лишение вида на жительство в Латвии, штраф или до шести лет лишения свободы, сказала она.

Стремление «отсечь» от выборов живущих за рубежом российских соотечественников, граждан России, неприемлемо и недопустимо, отметила официальный представитель МИД РФ.

«Запугивание русскоязычного населения, к сожалению, стало единственной нормой погрязшей в коррупции и русофобии подконтрольной Вашингтону рижской администрации, давно вставшей на путь террора в «лучших» традициях правящих в Латвии наследников «Ваффен СС». Они продолжают проповедовать неонацистскую идеологию, диктатуру и тоталитаризм», — цитирует заявление своего официального представителя на брифинге пресс-служба МИД.

Само упоминание о возможности уголовного преследования за реализацию электорального права — чудовищное попранием демократических принципов, которые зафиксированы в базовых международных документах, отметила Захарова. Прибалтийским властям глубоко безразличны права человека, а Риге «всё дозволено» при попустительстве США и ЕС, которые и сами не церемонятся ни с международным правом, ни с правами человека, добавила она.

Как сообщало ИА Регнум ранее, выборы президента России состоятся 15–17 марта 2024 года. Участие в голосовании на президентских выборах впервые принимают избиратели из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Досрочное голосование проходит в период с 25 февраля по 14 марта.

Проголосовать досрочно на выборах президента России можно будет на 67 избирательных участках в 45 странах мира. Досрочное голосование за рубежом началось 1 марта.

В качестве кандидатов на выборах президента Центризбирком зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. В поддержку Путина в качестве кандидата собрали в 10 раз больше подписей, чем требуется по закону.