Рига, 11 марта, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Латвии будут проверять у россиян, голосующих в посольстве на выборах президента России, право на пребывание в стране. Об этом заявил глава Госполиции республики Армандс Рукс в эфире телеканала TV3.

Стрингер / Sputnik/РИА Новости

«Доступ к (российскому. — Прим. ред.) посольству будет соответствующим образом контролироваться — вместе с Госпогранслужбой будут созданы пункты проверки видов на жительство и виз», — пояснил Рукс.

Вместе с тем глава латвийской Госполиции подчеркнул, что правоохранительные органы республики будут работать в усиленном режиме и отслеживать «факты возможного одобрения политики российских властей».

Кроме полицейских, законность пребывания на территории Латвии будут проверять сотрудники управления по делам гражданства и миграции, добавил Рукс.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава минюста Латвии Инесе Либиня-Эгнере заявила, что голосование на предстоящих выборах президента России в Латвии будет приравнено к поддержке специальной военной операции на Украине, что, в свою очередь, является на территории этой страны уголовно наказуемым. Проголосовавшим на выборах может грозить лишение вида на жительство в Латвии, штраф или до шести лет лишения свободы, сказала она.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобные меры попранием основных демократических принципов и очередной демонстрацией акта гибридной войны, развязанной против народа России западными странами.

Стремление «отсечь» от выборов живущих за рубежом российских соотечественников, граждан России, неприемлемо и недопустимо, отметила официальный представитель МИД РФ.

Само упоминание о возможности уголовного преследования за реализацию электорального права — чудовищное попрание демократических принципов, которые зафиксированы в базовых международных документах, отметила Захарова. Прибалтийским властям глубоко безразличны права человека, а Риге «всё дозволено» при попустительстве США и ЕС, которые и сами не церемонятся ни с международным правом, ни с правами человека, добавила она.

Выборы президента России состоятся 15–17 марта 2024 года. Участие в голосовании на президентских выборах впервые принимают избиратели из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Досрочное голосование проходит в период с 25 февраля по 14 марта.

Проголосовать досрочно на выборах президента России можно будет на 67 избирательных участках в 45 странах мира. Досрочное голосование за рубежом началось 1 марта.

В качестве кандидатов на выборах президента Центризбирком зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. В поддержку Путина в качестве кандидата собрали в 10 раз больше подписей, чем требуется по закону.