Захарова: попытки вмешаться во внутренние дела России аукнутся Западу
Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 6 марта, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Любые попытки вмешательства во внутренние дела России, в частности в выборы президента, обречены на провал и обернутся последствиями для Запада. Об этом 6 марта заявила на брифинге на полях Всемирного фестиваля молодежи официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
«Могу заверить, что все попытки вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, в частности в процесс проведения наших выборов, обречены, во-первых, на провал, а во-вторых, аукнутся им [Западу]», — сказала она.
Дипломат уточнила, что внешнеполитическое ведомство намерено делать всё возможное для того, чтобы организовать голосование на выборах президента России за границей.
Как сообщало ИА Регнум, 4 марта министр иностранных дел Сергей Лавров посоветовал послам Евросоюза не вмешиваться в выборы президента России. Он напомнил, что послы ЕС отказались прийти на встречу для разговора перед выборами за два дня до её проведения. По словам главы МИД, у России есть много материалов о подготовке посольствами ЕС к выборам президента страны: создании механизмов вмешательства в них и поддерживающих проектов для несистемных оппозиционеров.
Захарова 8 февраля заявила, что Россия будет жёстко пресекать любые попытки Запада вмешаться в выборы президента. Дипломат отметила, западные страны будут использовать социальные сети и платформы для оказания влияния на процесс.
Выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта 2024 года, и досрочное голосование на них продлится до 14 марта. В голосовании впервые примут участие жители новых регионов: ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей.