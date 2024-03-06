Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 6 марта, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Любые попытки вмешательства во внутренние дела России, в частности в выборы президента, обречены на провал и обернутся последствиями для Запада. Об этом 6 марта заявила на брифинге на полях Всемирного фестиваля молодежи официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Могу заверить, что все попытки вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, в частности в процесс проведения наших выборов, обречены, во-первых, на провал, а во-вторых, аукнутся им [Западу]», — сказала она.

Дипломат уточнила, что внешнеполитическое ведомство намерено делать всё возможное для того, чтобы организовать голосование на выборах президента России за границей.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта министр иностранных дел Сергей Лавров посоветовал послам Евросоюза не вмешиваться в выборы президента России. Он напомнил, что послы ЕС отказались прийти на встречу для разговора перед выборами за два дня до её проведения. По словам главы МИД, у России есть много материалов о подготовке посольствами ЕС к выборам президента страны: создании механизмов вмешательства в них и поддерживающих проектов для несистемных оппозиционеров.

Захарова 8 февраля заявила, что Россия будет жёстко пресекать любые попытки Запада вмешаться в выборы президента. Дипломат отметила, западные страны будут использовать социальные сети и платформы для оказания влияния на процесс.

Выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта 2024 года, и досрочное голосование на них продлится до 14 марта. В голосовании впервые примут участие жители новых регионов: ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей.